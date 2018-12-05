Голикова сообщила, что убыль населения составила более 173 тыс. с начала года

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Убыль населения в России составила по итогам девяти месяцев текущего года 173,4 тыс. человек, заявила в среду вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова на "правительственном часе" в Совете Федерации.

"За девять месяцев 2018 года, последние официальные данные, рождаемость у нас не превысила 11 на тысячу населения, это ожидаемая ситуация, связанная с демографическими последствиями 90-х годов. Смертность составила 12,6 на тысячу населения. В результате у нас фиксируется за девять месяцев убыль населения 173,4 тысячи человек ", - сказала она.

Таким образом, для обеспечения естественного прироста населения темпы снижения смертности недостаточны, добавила Голикова.