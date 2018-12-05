В Молдавии восстановили усадьбу героя Гражданской войны Сергея Лазо

КИШИНЕВ, 5 декабря. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Усадьбу, где жили родители героя гражданской войны Сергея Лазо, восстановили в селе Пятра, Оргеевского района Молдавии. Об этом сообщил в среду телеканал Publika.

В прошлом веке в ней располагался Дом культуры, школа, затем музей, посвященный революционеру. После распада СССР здание было заброшено. Его реставрация началась в 2007 году. Средства на это - семь миллионов лей (около $500 тыс.) выделило правительство республики.

"Усадьба была построена еще в 1865 году. Последними ее владельцами были родители Лазо. Строение претерпело много изменений, и нам было очень непросто восстановить архитектуру 19 века, - рассказала гид музея Елена Пошница. - Среди экспонатов музея - стол, за которым сидел Сергей Лазо. Он был прилежным учеником. Дома у него был кабинет химии и столярная мастерская. Мы постарались их воссоздать". По словам гида, в следующем году на территории усадьбы обустроят парк.

Сейчас усадьба включена в список архитектурных памятников национального значения и является филиалом Исторического музея Молдавии, сообщил представитель министерства образования и культуры республики Андрей Кистол. Он добавил, что воссоздание дворянских усадеб в республике способствует росту туризма.

Подпоручик Русской императорской армии Сергей Лазо в период революции принял активное участие в установлении советской власти в Сибири и на Дальнем Востоке. Осенью 1918 года, после разгрома большевиков на востоке России, ушел в подполье и занялся организацией партизанского движения против Временного Сибирского правительства, а затем и Верховного правителя адмирала Колчака. С декабря 1919 года Лазо - начальник Военно-революционного штаба по подготовке восстания в Приморье. В 1920 году он был назначен заместителем председателя Военного совета Временного правительства Дальнего Востока.

Весной 1920 года Лазо вместе со своими соратниками был арестован японскими интервентами и передан белогвардейцам. Согласно распространенной версии, после пыток Лазо расстреляли и сожгли в паровозной топке.