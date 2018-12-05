Госдума одобрила во II чтении право волонтеров на участие в сохранении памятников культуры

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду единогласно приняла во втором, основном чтении законопроект, наделяющий волонтеров правом участвовать в работах по сохранению и восстановлению объектов культурного наследия.

До этого к таким работам допускаются только организации и физические лица, прошедшие аттестацию и имеющие соответствующую лицензию. Авторы инициативы отмечают, что деятельность по сохранению памятников может сопровождаться работами, не требующими высокой квалификации: это, например, расчистка территории объекта. Поэтому предлагается разрешить волонтерам участвовать в восстановлении объектов культурного наследия под руководством опытного специалиста. Для этого, уверены законодатели, необходимо определить виды работ, к которым смогут привлекать добровольцев без специальных знаний.

"Особенности участия добровольцев в работах по сохранению объектов культурного наследия, включенных в реестр, или выявленных объектов культурного наследия, а также виды работ по сохранению объектов культурного наследия, в которых указанные лица могут участвовать, определяются правительством Российской Федерации", - уточняется в тексте документа.

По мнению авторов инициативы, она позволит эффективно использовать потенциал волонтеров и грамотно организовать их работу по спасению культурного наследия России.

В среду отмечается международный День волонтера. Поздравляя добровольцев, спикер палаты Вячеслав Володин, отметил, что сегодня "российское добровольческое движение объединяет миллионы неравнодушных граждан самых разных поколений". "Труд волонтеров в медицинских и социальных учреждениях, участие в проведении крупных международных мероприятий, вклад добровольцев в сохранение отечественного культурного наследия и защиту природы - чрезвычайно важны. 2018 год объявлен Годом волонтера, в этом - признание заслуг тех, кто вкладывает свои силы, волю и энергию в развитие общества на принципах доверия и взаимного уважения", - добавил Володин, пожелав волонтерам счастья и успехов во всех начинаниях.