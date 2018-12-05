Почтовую марку с дополненной реальностью выпустили к Новому году

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Федеральное агентство связи и АО "Марка" выпустили к Новому году почтовую марку с изображением Снегурочки, которая "оживает" при наведении на нее смартфона и начинает танцевать в заснеженном лесу. Как отметили в среду в пресс-службе АО "Марка", технология дополненной реальности для почтовых марок доступна через бесплатное мобильное приложение mARka.

"Почтовые марки являются миниатюрным художественным произведением. Технология дополненной реальности позволяет значительно расширить научно-познавательный потенциал почтовой марки. Надеемся, что это привлечет к филателии еще большее количество людей, в том числе молодежь", - приводит пресс-служба слова генерального директора АО "Марка" Артем Адибеков

Отмечается, что мобильное приложение mARka можно бесплатно скачать с App Store и Google Play. Через приложение можно получить доступ к библиотеке почтовых марок с дополнительной реальностью. "Кроме новогодней марки дополненная реальность присутствует на марке, посвященной Международному конкурсу молодых исполнителей "Новая волна", - уточнили в пресс-службе.

По словам руководителя Россвязи Олега Духовницкого, этот проект является примером применения современных технологий в традиционном мире филателии.

Такие современные технологии дополненной реальности помогают воспринимать почтовую марку не только как элемент оплаты почтового отправления, расширяя ее потребительские характеристики, считают в пресс-службе АО "Марка".