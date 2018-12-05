Росгвардия и ФСБ подготовили план по совершенствованию контроля за оборотом оружия

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Росгвардия и ФСБ представили президенту РФ подготовленный комплекс мер по совершенствованию контроля за оборотом оружия после резонансных происшествий, в том числе после стрельбы в керченском колледже. Об этом на коллегии Росгвардии по итогам года сообщил глава ведомства Виктор Золотов.

"Проведен масштабный анализ законодательства, регулирующего вопросы оборота оружия, результатом которого стал подготовленный совместно с ФСБ России и внесенный главе государства комплекс мер по совершенствованию контроля за правоотношениями в указанной сфере. Подчеркну, что при его разработке был учтен негативный опыт резонансных происшествий с оружием последних лет, включая обстоятельства керченской трагедии", - сказал он.

17 октября 18-летний студент Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении. Погибли 20 человек, нападавший покончил с собой. Порядка 50 человек были госпитализированы.

25 октября президент РФ Владимир Путин на церемонии встречи в Кремле с высшими офицерами и прокурорами затронул различные аспекты обеспечения безопасности страны и коснулся темы усиления контроля за оборотом оружия. Глава государства отметил, что Росгвардии в рамках своей компетенции необходимо незамедлительно пресекать нарушения общественного порядка и обратил особое внимание на необходимость серьезного усиления контроля в сфере оборота оружия. Путин заявил, что ждет от Росгвардии конкретных предложений, в том числе законодательного характера. В тот же день в Росгвардии заявили, что готовы к детальной проработке мер, в том числе законодательных, для усиления контроля за оборотом оружия.