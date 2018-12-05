Опрос: только 1% россиян испытывает зависть к своему начальству

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Только 1% россиян испытывает зависть к своему начальству, в тоже время почти 50% жителей России относятся к руководителям уважительно. Об этом свидетельствуют имеющиеся в распоряжении ТАСС данные опроса, который провел сервис по поиску работы и сотрудников Rabota.ru.

"Только 1% респондентов выбрали вариант "зависть". Восхищаются начальниками 2% опрошенных. Каждый десятый россиянин ненавидит (4%) или презирает (6%) своего начальника. Пренебрежение испытывают 7% респондентов", - говорится в социсследовании.

При этом 47% опрошенных россиян все-таки признались, что относятся к своему начальству уважительно. Чувство уважения возрастает пропорционально времени совместной работы. Респонденты, которые проработали с руководителем меньше полугода, выбирали "уважение" в 41% случаев, а респонденты со сроком совместной работы более шести лет - в 58%.

"Примечательно, что чувство ненависти у респондентов к своему руководству практически не зависит от количества лет совместной работы", - говорится в исследовании.

Исследование проводилось с 21 по 30 ноября 2018 года. Участие в нем приняли 2350 экономически активных россиян старше 18 лет. Метод - интернет-опрос.