МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Департамент по вопросам охоты появится в Минприроды в первом квартале 2019 года. Об этом в среду журналистам сообщил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

"Департамент появится в первом квартале следующего года. Для его создания нам дополнительные средства не нужны. Нужно только поручение председателя правительства. Мы уже об этом говорили, я думаю, что напишу письмо", - сказал он.

Кобылкин добавил, что выдачу лицензий на оружие необходимо ужесточить, в частности, ввести обязательное обучение, которое будет проводится не на государственной, а на коммерческой основе. "Например, в Европе, чтобы стать рыбаком, необходимо пройти 100 часов обучения. Не может человек взять в руки ружье и пойти охотиться, если он не знает, как себя с ним вести", - заявил министр.

Кобылкин также добавил, что контроль за приобретением лицензии на оружие необходимо ужесточить.

"Нам предстоит огромная реформа. Очень много надо будет принимать законов. Как может любой человек иметь оружие? <...> Сейчас человеку необходима только справка от врача о вменяемости и охотничий минимум, чтобы получить разрешение на оружие. Как это возможно? Это нужно менять", - сказал он правительственном часе в Госдуме РФ.