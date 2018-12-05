Матвиенко призвала построить дворцы художественной гимнастики во всех регионах

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила сенаторов проработать с губернаторами и бизнесом в своих регионах возможности строительства дворцов художественной гимнастики.

Так она отреагировала на слова президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой, которая выступила в среду на пленарном заседании Совета Федерации в рамках рубрики "Время эксперта".

"Я бы хотела поддержать призыв Ирины Александровны, чтобы в каждом субъекте построить дворец художественной гимнастики. Поверьте, по своему опыту [знаю], это недорогой объект, потому что там нет такого специального оборудования, как на ледовых аренах и других [объектах]", - сказала Матвиенко.

Она подчеркнула, что возведение дворца художественной гимнастики обходится гораздо дешевле, чем возведение других спортивных объектов. "Зато все девочки, которые мечтают стать олимпийскими чемпионками и хотят заниматься художественной гимнастикой, обретут свой дом. Это огромное, великое дело", - сказала спикер СФ.

"Поработайте с губернаторами, поработайте с бизнесом. Пусть они сделают детям каждого региона такой замечательный подарок. А Ирина Александровна приедет на открытие", - добавила Матвиенко, обращаясь к сенаторам.

При этом Винер отметила, что при невысокой себестоимости дворец художественной гимнастики самоокупаем.