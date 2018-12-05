Путин может подписать указ о наименовании аэропортов после завершения голосования

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин может подписать указы по итогам выборов названий для аэропортов РФ только когда все туры голосования будут завершены.

Будете вы летать "из Туполева" или "из Жукова" - в скором времени предстоит выбирать вам самим

В честь кого могут назвать крупнейшие российские аэропорты Будете вы летать "из Туполева" или "из Жукова" - в скором времени предстоит выбирать вам самим

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, подчеркнув, что мнения недовольных итогами выборов названий не останутся без внимания.

"Разумеется, каких-то сроков в данном случае нет и быть не может. После того, как все голосования будут завершены, конечно, тогда будут какие-то инициативы в плане формализации этого голосования", - ответил представитель Кремля на вопрос о сроках подписания Путиным документов о наименовании аэропортов.

Песков заверил: "Что касается тех регионов, где жители выступают против, конечно, их мнение никто без внимания оставлять не будет".

Великие имена России

Имена для 47 аэропортов России выбирали с 11 октября по 30 ноября, отдать свой голос можно было на сайте "Великиеимена.рф", а также в социальных сетях, по телефону или заполнив анкету у волонтеров. В проекте приняли участие более 5,5 млн человек, в большинстве регионов победителями признаны имена, набравшие простое большинство голосов.

Изначально списки имен-претендентов формировали региональные Общественные палаты, к ним были добавлены имена, предложенные жителями в ходе интернет-голосования. Затем ВЦИОМ провел соцопросы жителей охваченных проектом регионов, в результате были выявлены тройки и четверки имен- финалистов. Они вошли в шорт-лист общероссийского голосования, которое проводилось с 12 по 30 ноября.

28 ноября 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ "О присвоении отдельным географическим объектам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством". Этот документ регламентировал, что предложения о присвоении таких имен вносятся в правительство РФ Общественной палатой по результатам общественного обсуждения.

Согласно результатам голосования, московский аэропорт Шереметьево будет называться в честь поэта Александра Пушкина, а аэропорт Домодедово - в честь ученого Михаила Ломоносова. По имени для столичного аэропорта Внуково и аэропорта города Пензы решение о проведении второго тура или утверждении результатов голосования будет принято через пару дней. Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге также будет ожидать итогов второго этапа голосования.

В честь Петра I будет переименован аэропорт Воронежа, калининградский аэропорт будет назван именем императрицы Елизаветы Петровны, аэропорт Краснодара будет носить имя Екатерины II Великой. В Мурманске аэропорту будет присвоено имя императора Николая II.

Аэропорт в Казани получит имя татарского народного поэта Тукая Габдуллы Мухамедгарифовича. Также именем поэта будет назван аэропорт Уфы - в честь Мустая Карима. Аэропорт Симферополя будет назван именем художника Ивана Айвазовского. В Магадане победу одержало имя артиста Владимира Высоцкого, а имя прославленного певца Дмитрия Хворостовского будет увековечено в названии аэропорта Красноярска.

Омский аэропорт получит имя Героя Советского Союза генерала Дмитрия Карбышева, аэропорт Новосибирска будет именоваться в честь летчика-аса Александра Покрышкина, аэропорт Волгограда будет называться именем летчика Алексея Маресьева.

В числе прочих победители голосования определились для аэропортов Хабаровска (адмирал Геннадий Невельской), Челябинска (физик Игорь Курчатов), Южно-Сахалинска (писатель Антон Чехов), Якутска (писатель Платон Ойунский), Владивостока (географ Владимир Арсеньев), Екатеринбурга (промышленник Акинфий Демидов), Калуга (ученый Константин Циолковский), Сочи (летчик-космонавт Виталий Севастьянов), Ставрополя (полководец Александр Суворов), Тюмени (ученый Дмитрий Менделеев), Пскова (княгиня Ольга) и Самары (авиаконструктор Сергей Королев).

Вторые туры

Вторые туры конкурса по присвоению российским аэропортам имен выдающихся соотечественников в рамках проекта "Великие имена России" пройдут в нескольких регионах с 10 до 20 декабря. Согласно представленным данным, дополнительные имена для трех аэропортов определятся после второго этапа голосования.

Так, имена адмирала Николая Кузнецова, писателя Федора Абрамова и исследователя Ивана Папанина будут предложены во втором туре голосования для аэропорта Архангельска, в Нижневартовске имя для аэропорта будут выбирать среди кандидатур военного летчика Николая Архангельского, государственного деятеля Александра Филипенко и нефтяника Виктора Муравленко. В Санкт-Петербурге будут выбирать из имен полководца Александра Невского, писателя Федора Достоевского и композитора Дмитрия Шостаковича.