Учителя в Ленобласти пожаловались на школьников в прокуратуру из-за мемов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области совместно с региональным уполномоченным по правам ребенка проверят информацию СМИ о том, что учителя в Гатчинском лицее №3 якобы обратились в правоохранительные органы с заявлением на учеников за размещение в соцсети в интернете оскорбляющих их картинок. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе комитета.

"Комитет совместно с уполномоченным по правам ребенка подключились к этой истории, информация будет проверена", - сказали в пресс-службе.

При этом в пресс-службе отметили, что комитет пока не располагает фактами о том, что педагоги подали заявление на учащихся.

Ранее некоторые СМИ со ссылкой на родителей учеников сообщили, что в педагоги лицея якобы подали заявление в правоохранительные органы на учеников лицея за то, что они создали в социальной сети группу и публиковали там мемы на них. По данным СМИ, публикации оскорбили педагогов и они требовали возбудить уголовное дело.