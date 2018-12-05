Митрополит Иларион: авантюры Константинополя приносят беды верующим Украины

"Авантюра, которую он [Константинопольский патриарх Варфоломей] затеял сейчас на Украине, приносит очень много бедствий украинскому православному народу. Впервые в истории церкви автокефалию не просят, а навязывают силовыми методами. Православные верующие Украины в большинстве своем принадлежат к канонической Украинской православной церкви, имеющей статус самоуправляемой церкви в составе Московского патриархата, они не просили ни о какой автокефалии и не примут ее из рук патриарха Варфоломея", - сказал он.

Глава ОВЦС высказал предположение, что действия Константинополя являются попыткой отомстить Русской православной церкви за ее неучастие в Критском соборе в 2016 году. "Патриарх Варфоломей хочет разрушить Русскую православную церковь, максимально ослабить ее. Тем самым он хочет отомстить патриарху Кириллу за провал Критского собора, поскольку считает, что он якобы "подговорил" православные церкви (Болгарскую, Антиохийскую и Грузинскую - прим. ТАСС), которые отказались участвовать в соборе <…> Кто-то внушил патриарху Варфоломею, что все это было организовано патриархом Кириллом, и он решил отомстить таким образом. Думаю, что по-человечески это очень непорядочно, а по-христиански то, чем он занимается, - просто возмутительно", - подчеркнул митрополит Иларион.

Он отметил, что действия Фанара на Украине не могут быть объяснены не только с канонической точки зрения, но и логически. "Недавно патриарх Варфоломей "упразднил" Украинскую православную церковь, которая включает в себя 13 тыс. приходов, более 200 монастырей и миллионы православных верующих. Он почему-то решил, что имеет право упразднять церкви и создавать новые, легитимизировать раскольнические структуры и в одностороннем порядке снимать анафемы, наложенные священноначалием других поместных православных церквей. С нашей точки зрения, действия, которые патриарх Варфоломей предпринимает последнее время, не поддаются никакой логике - ни с точки зрения церковных канонов, ни с точки зрения просто здравого смысла", - сказал священнослужитель.

Митрополит Иларион добавил, что РПЦ будет вести работу по учреждению приходов за границей. "Несколько дней назад я был в Южной Корее. Там имеется община русских православных верующих, но нет ни прихода, ни священника Русской православной церкви. До недавнего времени все эти люди ходили в храм Константинопольского патриархата, и у нас не было намерения создавать там свой приход, потому что мы считали, что он справляется с задачей пастырского окормления наших верующих. Но сейчас мы становимся перед неизбежным решением: учреждать там приход и посылать туда священника. И мы будем посылать священников везде, где есть наши верующие, но нет пока приходов", - подчеркнул глава ОВЦС.