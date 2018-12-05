Голикова: действующие в России законы не декларируют проведение оптимизации медучреждений

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Действующее российское законодательство не декларирует проведение оптимизации учреждений здравоохранения. Об этом в среду заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета Федерации.

"Ни в каком на сегодняшний день законе не декларируется необходимость проведения оптимизации", - сказала она, отвечая на вопрос сенатора.

Работа учреждений здравоохранения в регионах - это исключительно полномочия субъектов, отметила Голикова. Она также напомнила, что президент России Владимир Путин уже высказался о том, что оптимизация учреждений здравоохранения в регионах ухудшила доступность медицинской помощи для граждан.