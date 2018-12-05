Госдума приняла в I чтении пакет законопроектов о государственном социальном заказе

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов, призванных регламентировать формирование и исполнение государственных (муниципальных) социальных заказов на оказание госуслуг физлицам за счет субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ. Речь идет об услугах в области образования, здравоохранения, социальной защиты, занятости населения, физкультуры, спорта и туризма. Документы инициирован правительством РФ.

Законопроекты направлены на создание равных условий для государственных и негосударственных организаций, участвующих в оказании госуслуг в социальной сфере, устраняя сложившееся неравенство в сфере финансирования такой деятельности. Документы учитывают сложившиеся практики привлечения негосударственных организаций к оказанию госуслуг в социальной сфере, предусматривают применение инструментов, позволяющих с учетом местных условий использовать рыночно ориентированные, конкурентные способы определения исполнителя госуслуги в социальной сфере, говорится в пояснительной записке.

При этом законопроекты не вменяют в обязанность использовать конкурентные способы отбора исполнителей услуг, а лишь создают правовое поле, в рамках которого будет проводиться такой отбор.

Для исполнения государственного социального заказа наряду с применяемым механизмом госзадания подведомственным учреждениям предусмотрена возможность конкурса с участием негосударственных организаций. Граждане смогут использовать сертификат, дающий им право самостоятельно выбрать организацию, которая будет оказывать им ту или иную услугу за бюджетные средства.

В частности, сертификаты на оказание госуслуг в сфере дополнительного образования детей позволят негосударственным организациям, работающим в этой сфере (кружки, секции и т.п.), отказаться от взимания с родителей платы за подготовку ребенка, расширят выбор и заинтересованность родителей при поиске организаций для дополнительного развития ребенка, указывается в пояснительной записке.

Законопроектами предусмотрена возможность заключения соглашений по результатам конкурса на срок, соответствующий сроку оказания государственной услуги.

"Реализация законопроекта позволит впервые сформировать и сделать публичными данные об общем объеме социальных госуслуг, оказание которых государство гарантирует в соответствующем финансовом году", - указали в правительстве РФ.