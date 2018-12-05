В ОП открыли горячую линию по контролю за исполнением нацпроекта "Жилье и городская среда"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Комиссия Общественной палаты (ОП) РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению запустила горячую линию, на которую граждане страны могут сообщать о ходе реализации национального проекта "Жилье и городская среда".

Об этом сообщила журналистам в среду член комиссии ОП РФ Светлана Разворотнева.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов - "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2018-2024 годы и подразумевает объем расходов в размере более 1 трлн рублей.

"Со вторника в ОП начала работать горячая линия, на которую мы призываем граждан обращаться в случае столкновения с ситуациями, связанными с качеством городской среды и градостроительной политикой в рамках исполнения нацпоректа "Жилье и городская среда", - сказала Разворотнева.

Она пояснила, что горячая линия будет работать во время реализации нацпроекта. На основе полученных данных будут готовиться ежегодные "рейтинги регионов по уровню напряженности градостроительных конфликтов". "Все обращения будут проверяться, и мы будем стараться помочь разрешить все ситуации", - добавила она.

"Высказать свои претензии или пожаловаться на выполнение работ в рамках нацпроекта можно по номеру 8 (800) 737-77-66", - отметила Разворотнева.