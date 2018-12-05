Матвиенко поручила выяснить стоимость работ по утеплению школьных туалетов в трех регионах

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании палаты дала поручение сенаторам до января 2019 года выяснить, какие средства нужны на то, чтобы утеплить школьные туалеты в Дагестане, Бурятии и Забайкальском крае.

Как сообщил вице-спикер СФ Евгений Бушмин, эти три региона пока не справились с этой проблемой. По его словам, в Дагестане ремонт не был выполнен в 254 школах, однако власти республики заверили, что проблема будет решена до 1 сентября 2019 года. Однако в верхней палате не уверены, что средств местного бюджета на это хватит. В Бурятии туалеты не утеплены в 60 школах, а в Забайкальском крае - в 279 школах, там собираются завершить работы только до 31 декабря 2020 года.

"Давайте так условимся, - обратилась Матвиенко к сенаторам, представляющим данные субъекты РФ. - Вот вам задание до января. Посчитайте, пожалуйста, сколько необходимо денег для Дагестана, чтобы утеплить все школы, сколько необходимо средств для Забайкальского края, чтобы утеплить, и для Бурятии".

"Давайте закроем эту тему, коллеги, это здоровье детей, - продолжила спикер. - Стыдно, стыдно нам, нашей стране в который раз обсуждать этот вопрос". По ее словам, государство найдет средства, "чтобы закрыть эту тему". При этом сенатор выразила сомнение в том, что в остальных регионах ремонт прошел абсолютно во всех школах.

"Конечно, школа школе рознь, и цена вопроса по утеплению туалета школьного разная, но тем не менее это не космодром построить", - подчеркнула Матвиенко.