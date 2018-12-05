Почти 11 млрд рублей направят четырем регионам для ликвидации третьей смены в школах

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Почти 11 млрд рублей будет направлено в 2019 году на решение проблемы с третьей сменой в школах Чечни, Бурятии, Ингушетии и Дагестана. Об этом сообщила в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова на правительственном часе в Совете Федерации, посвященном ключевым задачам реализации нацпроектов в соцсфере.

"В четырех субъектах РФ - Чеченская Республика, республики Бурятия, Ингушетия и Дагестан - будет полностью решена задача ликвидации третьей смены, все они являются дотационными. Уже в 2019 году данные регионы получат федеральную поддержку в объеме почти 11 млрд рублей", - сказала она.

По словам Голиковой, благодаря поддержке за три года в этих регионах будет построено 59 школ, рассчитанных в общей сложности на 35 тыс. мест. "Это позволит решить проблему третьей смены, не только по текущему контингенту, но и с учетом прогноза демографического роста", - отметила вице-премьер.

Кроме того, в целом по России в сфере общего образования продолжатся мероприятия по строительству новых школ и реконструкции действующих. В результате будут созданы новые ученические места, в том числе для более чем 25 тыс. детей, проживающих в сельской местности и поселках городского типа, уточнила Голикова

"При этом данные мероприятия будут реализовываться как Минпросвещения РФ, так и Минсельхозом. В 2018 году регионами реализуются мероприятия по приведению зданий школ в соответствие с санитарными требованиями, включая соблюдение режима в туалетных комнатах, которые на настоящий момент не завершены в Забайкальском крае (279 школ), Республике Бурятия (60 школ) и Республике Дагестан (254 школы)", - добавила она.

Окончание данных работ планируется к 1 января 2019 года, в Забайкальском крае - к концу 2020 года.