Госдума наградит пограничников за действия в Керченском проливе почетными грамотами

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Сотрудники погранслужбы ФСБ РФ и Черноморского флота РФ, предотвратившие нарушение российской границы в Керченском проливе, могут быть награждены почетными грамотами Госдумы, сообщил в среду спикер палаты Вячеслав Володин.

"Наша позиция - что пограничники РФ действовали мужественно, решительно, они приняли фактически удар на себя, и мы сегодня рассмотрим вопрос о награждении почетными грамотами Государственной думы… пограничников, которые приняли участие в задержании диверсантов", - сказал он, выступая перед журналистами со спикером Национального совета (нижней палаты) парламента Австрии Вольфгангом Соботкой. Володин подчеркнул, что это одна из высших наград Госдумы, решение о присуждении которой должно приниматься консенсусом.

Ранее сообщалось о поручении комитету Госдумы по безопасности и противодействию коррупции проработать предложения о награждении, однако о конкретном виде поощрения еще не говорилось. Официальное решение будет озвучено по итогам Совета Думы в среду.

25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды РФ при следовании из Черного в Азовское море. Законные требования пограничников остановиться, как того требует также процедура прохода Керчь-Еникальского канала, украинские катера проигнорировали. Для принудительной остановки нарушителей было применено оружие. Корабли были задержаны и доставлены в Керчь.

По факту нарушения государственной границы РФ возбуждено уголовное дело. Задержанные в ходе инцидента 24 украинских моряка решением суда арестованы до 25 января. Им предъявлено обвинение по статье о незаконном пересечении государственной границы РФ, что предполагает до шести лет лишения свободы.