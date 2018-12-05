В Москве участок для новой площадки "Дом-2" планируют передать в 2019 году

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы планируют передать участок для новой площадки реалити-шоу "Дом-2" в первом квартале 2019 года. Декорации на нем могут возвести уже к лету, сообщил ТАСС руководитель департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин.

Ранее участок земли, на котором расположена съемочная площадка шоу, было решено изъять для строительства автомобильной дороги Марьино-Саларьево. 9 августа было подписано соответствующее распоряжение. В качестве компенсации власти столицы пообещали выделить новый участок для съемок ток-шоу, который будет находиться рядом с прежним.

"Переговоры подходят к финальной стадии, все противоречия сняты. Рассчитываем, что передача земли завершится в первом квартале 2019 года. Мы надеемся, что летом 2019 года на новых участках будут возведены декорации для передачи", - сказал Жидкин.

"Дом-2" выходит на телеканале ТНТ с 2004 года. За это время вышло более 5 тыс. выпусков. Ведущими первого выпуска программы были Ксения Собчак и Дмитрий Нагиев.