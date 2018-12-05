Волонтеры-медики Смоленской области помогли обследовать 6 тыс. жителей отдаленных деревень

ТАСС, 5 декабря. Смоленская организация "Волонтеры-медики", руководителем которой является Антон Коротченко, помогла провести обследование более 6 тысяч жителей отдаленных деревень в регионах Центрального федерального округа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации региона.

Как сообщалось ранее, президент РФ Владимир Путин наградил Антона Коротченко из Смоленской области, который получил звание "Доброволец России - 2018". Глава государства принял участие в церемонии награждения в Ледовом Дворце в Парке Легенд.

"В 2016 году в Смоленске была создана организация "Волонтеры-медики", которая объединяет на данный момент около 500 студентов профильных высших и средних профессиональных образовательных учреждений Смоленска, Вязьмы и Рославля. Особой гордостью смоленских добровольцев является проект "Здоровое село", который стал основой всероссийской акции "Добро в село". Волонтеры помогают проводить медицинские консультации, а также проводят косметический ремонт в фельдшерско-акушерских пунктах", - сказали в пресс-службе.

По словам Антона Коротченко, которые приводит пресс-служба, волонтеры уже оказали помощь жителям Смоленской, Брянской и Калужской областей.

"Мы выезжаем в отдаленные населенные пункты, благодаря чему у жителей сельской местности появляется возможность попасть на прием к узким специалистам, не приезжая в областные или районные центры. Мы уже организовали 30 выездов, в ходе которых консультации и медицинскую помощь получили около 6,5 тысячи человек. Для волонтеров-медиков Смоленской области особым поводом для гордости является то, что в основу всероссийского проекта лег опыт именно нашего регионального отделения - при поддержке областной администрации мы уже третий год реализуем практику выездов в районы, мало обеспеченные медицинскими кадрами, где читаем санитарно-профилактические лекции и оказываем медико-консультативную помощь населению", - сказал координатор Всероссийского движения добровольцев в сфере здравоохранения Антон Коротченко.