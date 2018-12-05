Очки, в которых Джеймс Джойс писал роман "Улисс", проданы на аукционе за €17 тыс.

ДУБЛИН, 5 декабря. /ТАСС/. Очки-пенсне с футляром, принадлежавшие ирландскому писателю Джеймсу Джойсу (1882-1941), проданы во вторник на аукционе в городе Килкенни. Об этом сообщил национальный телеканал RTE, уточнив, что данное приобретение обошлось новому владельцу в €17 тыс.

Глава аукционного дома Fonsie Mealy Auctioneers Джордж Милли не сообщил имени покупателя, указав лишь, что к данному лоту был проявлен большой интерес со стороны коллекционеров из Китая, Японии, Австралии и США. "Ценный предмет ирландского культурного наследия с большой долей вероятности оказался за пределами острова", - подытожили на RTE. По словам Милли, очки Джойса находятся в отличном состоянии. Помимо отделанного бархатом футляра, в комплект входила позолоченная клипса-держатель и цепочка, уточнил он. "Этими очками Джойс пользовался в период работы над романом "Улисс". Он подарил их своему другу Томасу Пьюгу, который часто бывал в гостях у Джойсов в Париже", - рассказал организатор торгов.

Очки-пенсне круглой формы фигурируют практически на всех фотопортретах Джойса. Проблемы со зрением у будущего писателя обнаружились еще в детском возрасте, позже добавился диагноз иридоциклид (воспаление сосудов глазного яблока). В дневниках брата Джойса - Станисласа часто упоминается о различных недугах писателя и частых воспалениях глаз, которые серьезно ограничивали его в работе. Известно также, что, когда один из знакомых Джойса посетовал, что роман "Улисс" очень сложно читать, тот ответил: "Вы не представляете себе, как сложно его было писать". Огромные части романа, который поначалу никто не хотел печатать, переписывались Джойсом шесть раз. Тем не менее его биографы убеждены, что именно периоды хворей являлись для Джойса наиболее плодотворными в творческом плане.