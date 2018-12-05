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Путин: размер грантов на поддержку волонтерского движения будет увеличиваться и в будущем

В России также создана целая система подготовки волонтеров для крупных международных мероприятий, отметил президент

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Размер грантов на поддержку волонтерского движения в РФ будет увеличиваться и в будущем. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Международного форума добровольцев в Москве.

Он напомнил, что власти РФ выработали целую систему грантов в этой сфере, которая будет сохраняться и в 2019-м году, и в последующие годы. "Более того, мы эти гранты понемножку наращиваем, и так будет и в следующем году", - сказал Путин.

Президент РФ отметил, что в России также создана целая система подготовки волонтеров для крупных международных мероприятий, следующее из которых - Универсиада в Красноярске в 2019-м году. При этом Путин назвал чрезвычайно важными и другие направления волонтерской деятельности - помощь людям, охрана лесов, охрана фауны и т.д. "Все это требует, конечно, определенного сопровождения - и административного, и финансового. Сами волонтеры работают как правило бесплатно, но для того, чтобы создать условия для их работы, конечно, государство должно это сопровождать и финансами", - заметил президент.

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