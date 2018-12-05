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В Роскосмосе заявили, что СМИ развернули против корпорации информационную кампанию

В ракетно-космической отрасли происходят активные изменения, отметил официальный представитель госкорпорации Владимир Устименко

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Российские и зарубежные средства массовой информации (СМИ) развернули против госкорпорации "Роскосмос" информационную кампанию, заявил в среду ТАСС официальный представитель Роскосмоса Владимир Устименко.

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"Для того чтобы сделать объективные выводы относительно информационной кампании против Роскосмоса, достаточно провести небольшой мониторинг нашей и зарубежной прессы за последние несколько месяцев", - сказал Устименко, отвечая на соответствующий вопрос.

Устименко добавил, что "ситуация отличается от той, какую наверное хотели бы видеть многие недостаточно глубоко погруженные в тему спикеры и средства массовой информации". По его словам, в ракетно-космической отрасли сейчас происходят активные изменения, инициированные новым руководством Роскомоса.

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