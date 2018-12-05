Росгвардия может стать координатором обеспечения безопасности Керченского моста

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Росгвардия может получить полномочия по координации работы правоохранительных структур по обеспечению безопасности транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом на итоговой коллегии Росгвардии сообщил глава ведомства Виктор Золотов.

"В активной фазе находится проработка вопросов поэтапной передачи Росгвардии полномочий по общей координации действий заинтересованных структур по обеспечению безопасности транспортного перехода через Керченский пролив, а также развернутого в этом районе энергомоста и магистрального водопровода", - отметил он.

Золотов напомнил, что с 1 января этого года под охраной Росгвардии уже находятся береговые объекты электросетевого энергомоста в Краснодарском крае и Крыму, а также обеспечена охрана детского лагеря "Артек" и национального заповедника "Херсонес Таврический".