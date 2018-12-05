Спитак и Ленинакан. 30 лет после трагедии

Мощное землетрясение на территории Армянской ССР (современная Армения) произошло 7 декабря 1988 года в 11:41 по местному времени. Подземные толчки затронули практически всю северную часть республики. От стихии пострадали 21 город и 324 села, 58 населенных пунктов были полностью уничтожены. Сильнейшим разрушениям подверглись Спитак и Ленинакан (ныне Гюмри), где было уничтожено около 80% строений. Погибли 24 985 человек, 17 тыс. получили ранения, 514 тыс. лишились крова.

Как живут Спитак и Гюмри через 30 лет после трагедии — в галерее ТАСС.