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Спитак и Ленинакан. 30 лет после трагедии

7 декабря 1988 года произошло землетрясение в Армении — крупнейшее за историю сейсмических наблюдений в регионе
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Поврежденное землетрясением здание на одной из улиц Гюмри
© Владимир Смирнов/ТАСC
Памятник перед заброшенной фабрикой в Гюмри
© Владимир Смирнов/ТАСС
В разрушенных домах все еще живут люди
© Владимир Смирнов/ТАСC
© Владимир Смирнов/ТАСС
Гюмри
© Владимир Смирнов/ТАСC
Гюмри
© Владимир Смирнов/ТАСC
Гюмри. Фрунзе Акопян у своего дома
© Владимир Смирнов/ТАСС
Массовое захоронение жертв землетрясения на кладбище Ширак в Гюмри
© Владимир Смирнов/ТАСC
Гюмри. Городская хлебопекарня, где пекут хлеб для малоимущих
© Владимир Смирнов/ТАСС
Спитак. Анур Чинаян у могилы родственников, погибших во время землетрясения
© Владимир Смирнов/ТАСC
Центральная улица Спитака
© Владимир Смирнов/ТАСC

Мощное землетрясение на территории Армянской ССР (современная Армения) произошло 7 декабря 1988 года в 11:41 по местному времени. Подземные толчки затронули практически всю северную часть республики. От стихии пострадали 21 город и 324 села, 58 населенных пунктов были полностью уничтожены. Сильнейшим разрушениям подверглись Спитак и Ленинакан (ныне Гюмри), где было уничтожено около 80% строений. Погибли 24 985 человек, 17 тыс. получили ранения, 514 тыс. лишились крова.

Как живут Спитак и Гюмри через 30 лет после трагедии — в галерее ТАСС.

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