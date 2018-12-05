В РПЦ назвали политическим проект автокефалии на Украине

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Процесс предоставления автокефалии церкви на Украине представляет собой политический проект президента страны Петра Порошенко и Константинопольского патриархата. Такое мнение в среду озвучил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

"Вот интересно, дату так называемого объединительного собора на Украине озвучивает не [Константинопольский] патриарх Варфоломей или Михаил Антонович Денисенко (глава раскольнического Киевского патриархата, бывший митрополит Филарет - прим. ТАСС). Или еще кто-то из глав неканонических образований. Но президент Украины. Прямо чистый император Константин!" - написал он в Telegram.

При этом Легойда подчеркнул, что "времена сейчас совсем другие". "И после этого можно всерьез говорить, что происходящее не политический проект?" - задал он риторический вопрос.

Ранее Порошенко заявил, что так называемый объединительный собор по созданию украинской автокефальной церкви состоится 15 декабря.

Константинопольский патриархат на заседании Синода 9-11 октября объявил, что приступает к процессу предоставления автокефалии церкви Украины. Он отменил решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата и заявил о восстановлении ставропигии в Киеве (статуса подчинения непосредственно Константинопольскому патриарху). Также было принято решение снять анафему с глав двух неканонических церквей на Украине - Филарета из Киевского патриархата и Макария из Украинской автокефальной православной церкви.

В ответ на эти действия Синод Русской православной церкви 15 октября принял решение о невозможности дальнейшего совместного служения литургий (евхаристического общения) с Константинополем. В Киево-Печерской лавре 13 ноября прошел собор епископата Украинской православной церкви. По его итогам было объявлено, что Синод признал недействительными решения Константинополя по Украине и заявил о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. В Украинской православной церкви также выступили против присоединения к процессам предоставления автокефалии церкви на Украине и смены своего названия.