МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Уровень младенческой смертности в Москве в 2018 году достиг исторического минимума, сообщил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун на открытии XVII ассамблеи "Здоровье Москвы".

"Если говорить об охране детства и материнства, то в этом году мы многое изменили в области перинатологии, и как результат - к ноябрю мы добились существенного эффекта. Прошлогодний минимум младенческой смертности сегодня ниже и составляет по совокупности 11 месяцев 2018 года 5,5 промилле. Будем двигаться дальше", - сказал он.

Хрипун выразил надежду, что в Москве этот показатель не только сохранится, но и станет нулевым, "потому что к этому есть все предпосылки".

XVII ассамблея "Здоровье Москвы" проходит 5-6 декабря в столичном "Экспоцентре". Ожидается, что ее участниками станут более трех тысяч специалистов в различных областях здравоохранения. Посетителям наглядно продемонстрируют достижения московской медицины, а также дадут возможность принять участие в предметном обсуждении актуальных вопросов отрасли в рамках более чем 80 секционных заседаний. Планируется, что на полях ассамблеи медики смогут пройти добровольное тестирование для получения статуса "Московский врач".