Эксперт: поддержка ИЖС решит вопрос расселения из аварийного жилья в арктических регионах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Строительство домов для переселенцев из аварийного жилья на территории арктических регионов несет большие затраты, проблему расселения местных жителей следует решать за счет поддержки индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Такое мнение выразил в среду президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера, председатель комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Игорь Шпектор.

"Зачем строить новое жилье, затрачивать огромные деньги, значительные, выше, чем в средней полосе России, и переселять из аварийного жилья на севере в новое жилье на севере, когда можно было бы переселять в среднюю полосу России? <…> Сегодня только за счет индивидуального жилищного строительства можно было бы решить эту проблему", - сказал Шпектор на пленарном заседании форума "Арктика: Настоящее и будущее" в Санкт-Петербурге.

По его мнению, ИЖС следует развивать рядом с крупными арктическими городами, где есть возможность отремонтировать дороги и электроэнергию.

"Огромное количество северян бы переселились, освободились бы квартиры, то, что нам необходимо. <…> И люди бы поехали, молодежь, жить на арктические территории", - добавил президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера.

Форум "Арктика: Настоящее и будущее", организатором которого выступает Ассоциация полярников, проходит в Санкт- Петербурге с 5 по 7 декабря. Его участники обсуждают вопросы защиты экологии северных регионов, развития инфраструктурных проектов, защиты прав коренных народов, молодежную политику в Арктике, подготовку кадров. В работе принимают участие около 2 тысяч человек из арктических регионов России и более чем 20 других стран, в том числе всех стран-участниц Арктического совета.