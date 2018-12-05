Юристы, подавшие в суд на египетскую актрису за откровенный наряд, отозвали свой иск

КАИР, 5 декабря. /ТАСС/. Группа юристов, подавшая в суд на египетскую актрису Ранию Юсеф за появление на публике в откровенном полупрозрачном платье, отозвала свой иск. Об этом сообщил в среду информационный портал Al Watan.

По словам юристов, "после того, как актриса извинилась за свой поступок, вызвавший возмущение многих общественников, инцидент был исчерпан". "Рания Юсеф призналась, что поступила некорректно, но без всяких далеко идущих намерений, и не планировала никого оскорбить своим поступком, и уж тем более вызвать всеобщий гнев", - говорится в обнародованном заявлении истцов.

Как сообщалось ранее, на египетскую актрису и фотомодель Ранию Юсеф подали в суд за аморальное поведение и оскорбление нравственности после того, как на закрытии в Каире международного кинофестиваля она появилась в откровенном полупрозрачном платье. Группа юристов, обратившаяся с иском, обвинила ее в нарушении норм общественной морали. Первые слушания по этому делу были назначены на 12 января, и по статьям о безнравственности и проституции Уголовного кодекса ей могло грозить до пяти лет тюрьмы.

29 ноября на церемонии закрытия Каирского международного кинофестиваля Рания Юсеф появилась на публике в платье из прозрачной органзы. Наряд, подчеркивающий фигуру девушки и полностью открывающий ноги, в египетском обществе сочли неприемлемым. В адрес актрисы немедленно посыпались обвинения в подстрекательстве к безнравственности и разврату, что "противоречит принятым в исламском обществе нормам".