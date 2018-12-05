СМИ: Шон Пенн готовится снять фильм о Джамале Хашкаджи

АНКАРА, 5 декабря. /ТАСС/. Актер и режиссер Шон Пенн приехал в Стамбул для подготовки к съемке документального фильма о саудовском журналисте Джамале Хашкаджи. Об этом пишет в среду турецкое издание Hurriyet .

На эту тему

Газета показала фотографии Пенна возле генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, где был убит журналист. Актера сопровождала съемочная группа.

Hurriyet утверждает, что с ним встретится и невеста журналиста Хатидже Дженгиз.

Хашкаджи, известный критическими статьями о политике Эр-Рияда, пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. 20 октября саудовские власти сообщили, что он был убит в здании дипмиссии в результате конфликта. Мировое сообщество резко осудило это преступление, призвав Эр-Рияд провести прозрачное расследование.