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Гибель саудовского журналиста в Турции

СМИ: Шон Пенн готовится снять фильм о Джамале Хашкаджи

Hurriyet сообщает, что для этого Пенн уже прибыл в Стамбул

АНКАРА, 5 декабря. /ТАСС/. Актер и режиссер Шон Пенн приехал в Стамбул для подготовки к съемке документального фильма о саудовском журналисте Джамале Хашкаджи. Об этом пишет в среду турецкое издание Hurriyet.

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Газета показала фотографии Пенна возле генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, где был убит журналист. Актера сопровождала съемочная группа.

Hurriyet утверждает, что с ним встретится и невеста журналиста Хатидже Дженгиз.

Хашкаджи, известный критическими статьями о политике Эр-Рияда, пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. 20 октября саудовские власти сообщили, что он был убит в здании дипмиссии в результате конфликта. Мировое сообщество резко осудило это преступление, призвав Эр-Рияд провести прозрачное расследование.

Теги
ТурцияСаудовская АравияГибель саудовского журналиста в Турции
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