Эксперт возложил на сотрудников СИЗО ответственность за соседство заключенных

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Сотрудник СИЗО должен контролировать, чтобы сбои в компьютерной программе размещения заключенных по камерам не привели к ЧП. Такое мнение высказал ТАСС председатель экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков.

"Нужно контролировать, чтобы ошибки или сбои в работе программы не привели к ЧП, когда, скажем, человек, осужденный за экономические преступления, окажется в одной камере с рецидивистами. Не программа, а сотрудник СИЗО отвечает за размещение людей, и конечная ответственность лежит на нем. Программа в данном случае дана ему в помощь", - отметил Цветков.

Он сообщил, что видел "аналогичную программу несколько лет назад в московских СИЗО". "Логика в ее теперешнем внедрении безусловно есть - программа по ряду формальных признаков определяет место размещения человека в камере СИЗО", - сказал Цветков. Он также отметил важность учета программой ситуации с наполненностью камер, так как случаи, когда в СИЗО находится на 10-20%, а иногда и на 40% людей сверх нормы - не редкость.

В среду в пресс-службе ФСИН сообщили ТАСС, что ведомство апробировало компьютерную программу размещения заключенных по камерам СИЗО. Сотруднику изолятора необходимо ввести в компьютер данные на заключенного и обозначить камеру в СИЗО. Программа "ФСИН - 33 статья контроль" сравнивает их с данными уже размещенных в камере заключенных, а также данными о метраже и количестве находящихся в камере лиц и либо разрешает перевод, либо запрещает, обозначая причину запрета. При положительном заключении программа распечатывает бланк талона на перевод, который приобщается к рапорту сотрудника, инициирующего перевод, и представляется начальнику СИЗО.

Кроме того, программа позволяет удаленно контролировать порядок размещения содержащихся под стражей, проводить мгновенный анализ ситуации с наполненностью камер и вести оперативный анализ по любым параметрам: история перевода, наличие нарушений и так далее.

Программу тестировали на протяжении нескольких лет. В эксперименте приняли участие восемь СИЗО в пяти регионах России, в том числе новые "Кресты" в Санкт-Петербурге, 4-й и 5-й СИЗО в Москве. Опыт ее эксплуатации дал положительные результаты.