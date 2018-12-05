Международную ассоциацию академии образования могут создать в 2019 году

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Президент Российской академии образования Юрий Зинченко сообщил, что в 2019 году планируется создание международной ассоциации академии образования.

"Российская академия образования ведет сейчас достаточно активную международную повестку, в следующем году [планируется] создание международной ассоциации академии образования с нашими коллегами из-за рубежа, находимся в контакте", - сказал Зинченко в среду на заседании Попечительского совета РАО, добавив, что к интерес к инициативе проявили коллеги из сферы образования из стран Европы и СНГ.

Попечительский совет призван содействовать решению текущих и перспективных задач академии, привлечению дополнительных финансовых ресурсов для обеспечения ее деятельности, способствовать развитию российской системы образования и реализации государственной политики в сфере образования, научной и инновационной деятельности. Попечительский совет создан при поддержке президента РФ Владимира Путина в 2015 году. В него вошли ведущие российские ученые и государственные деятели, руководители финансовых учреждений и госкорпораций.