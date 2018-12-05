Роскомнадзор приветствует принятие закона о борьбе с создателями "колумбайн-сообществ"

Парламентарии 4 декабря поддержали закон о мерах по борьбе с создателями так называемых колумбайн-сообществ, пропагандирующих насилие в соцсетях. Авторами инициативы выступили депутаты во главе с вице-спикером Ириной Яровой.

"Я считаю это очень важным, поскольку на сегодняшний день срок удаления провайдером хостинга такой запрещенной информации снижен с трех дней до суток. Очевидно, что чем быстрее такая информация исчезает из сети, тем меньшее количество детей, подростков от нее страдает", - заявил Жаров на заседании попечительского совета Российской академии образования.

В частности, перечень информации, запрещенной для распространения среди детей, дополняется пунктом о контенте, "побуждающем детей к совершению действий, представляющих угрозу жизни и (или) здоровью иных лиц, либо направленном на склонение или иное вовлечение детей в совершение таких действий".

Основанием для включения информации в реестр запрещенных сайтов является решение Роскомнадзора.

После вступления закона в силу будет осуществляться прекращение доступа и "фиксация этих следов для того, чтобы сохранить эти материалы для правоохранителей в качестве источника для формирования доказательной базы и обоснованного решения о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности", поясняла ранее Яровая.