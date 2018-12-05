Канделаки: журналистика может помочь преодолеть стереотипы о кавказских женщинах

ГРОЗНЫЙ, 5 декабря. /ТАСС/. Работающим на Кавказе журналистам по силам помочь преодолеть сложившиеся стереотипы о местных женщинах как о "забитых домохозяйках", считает продюсер, журналист и телеведущая Тина Канделаки.

"Я надеюсь, что журналистика в этом смысле, кавказская особенно, даст возможность людям эти стереотипы победить, - не надо думать, что кавказская женщина - это забитая женщина, сидящая дома. Это не так. Кавказская женщина - это та женщина, которая уважает традиции своей семьи и своего рода, своих родителей, своих дедов и прадедов. <…> Кавказская женщина - это сильная женщина, которая образована, умна, и является прекрасным собеседником", - заявила она, отвечая на вопрос из аудитории на встрече со студентами Чеченского государственного университета (ЧГУ), прошедшей в рамках VI Международного форума СМИ Северного Кавказа в городе Грозном.

Канделаки считает, что женщин Кавказа также отличает умение брать на себя ответственность. "Вот если кавказская женщина берет на себя ответственность, она никогда от этой ответственности не отказывается, и она ничем не отличается от всех сильных, умных, работающих женщин Российской Федерации", - сказала она.

Форум СМИ Северного Кавказа - ежегодное мероприятие, которое собирает журналистов и блогеров, представителей власти, экспертного и делового сообщества, а также пресс- служб для обмена опытом, обсуждения проблем медиаотрасли и презентации наиболее интересных проектов в Кавказском регионе - проходит 5 и 6 декабря в Грозном. В 2017 году форум проводился в Магасе и собрал более 700 участников.

Организатором выступает Межрегиональный центр общественных инициатив (МЦОИ) "Северный Кавказ" при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в СКФО, администрации главы и правительства Чеченской Республики и Фонда президентских грантов.