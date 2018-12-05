"Курчатовский институт" разрабатывает АЭС для Арктики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Национальный исследовательский центр (НИЦ) "Курчатовский институт" разрабатывает для нужд Арктики АЭС малой мощности, которую можно установить на дне водоема. Об этом сообщил представитель НИЦ "Курчатовский институт" Вячеслав Струев в ходе форума "Арктика: Настоящее и будущее".

"Способы размещения установок: это установка наземного расположения, она у нас есть, например, Билибинская АЭС, на базе гравитационной платформы (то есть, за счет силы тяжести, устанавливаемой на дне), плавучая станция, на базе платформ и погружные установки (то есть, расположенные на дне - прим. ТАСС), которых пока еще нет, но в принципе они прорабатываются", - сказал он.

Струев также добавил, что у России есть полный комплекс атомных энергетических технологий для "решения любых вопросов, которые существуют в Арктике". "Применение технической базы, накопленной за многолетний период эксплуатации, должно стать основой для создания инновационных станций малой мощности для Севера", - отметил он.

По словам эксперта, использование таких АЭС в Арктике перспективно также в логистическом плане. "Не нужно проводить работы, связанные с фундаментом, непосредственно готовая станция доставляется к месту ее работы и при окончании она увозится обратно", - пояснил Струев.

Форум "Арктика: Настоящее и будущее", организатором которого выступает Ассоциация полярников, проходит в Санкт- Петербурге с 5 по 7 декабря. Его участники будут обсуждать вопросы защиты экологии северных регионов, развития инфраструктурных проектов, защиты прав коренных народов, молодежную политику в Арктике, подготовку кадров. В работе принимают участие около 2 тысяч человек из арктических регионов России и более чем 20 других стран, в том числе всех стран - участниц Арктического совета.