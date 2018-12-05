В ОП предложили предоставить кибердружинам доступ к информации в закрытых сообществах

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Комиссия Общественной палаты (ОП) РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей предложила разрешить кибердружинам доступ к информации, которая находится в закрытых сообществах.

Авторами законопроекта о создании кибердружин, который еще не внесен в Госдуму, выступила группа депутатов от "Единой России". Координационный совет фракции поддержал концепцию документа и принял решение обсудить его на площадке ОП. Предполагается, что кибердружины будут создаваться по инициативе граждан в форме общественных организаций, вступить в них смогут лица старше 18 лет. Законопроект обязывает правоохранительные органы и органы госвласти и местного самоуправления "в рамках своих компетенций" сотрудничать с кибердружинами в сфере противодействия распространению противоправной информации.

"Со своей стороны предлагаем... предоставить возможность для кибердружин по обоснованнному запросу получать доступ к контенту, находящемуся в закрытых сообществах", - рассказала председатель комиссии ОП РФ Елена Сутормина. Она пояснила, что кибердружины получат доступ не ко всей информации в закрытых интернет-сообществах или личным данным пользователей, а только к запрещенному контенту.

Организация со статусом кибердружины, по мнению Суторминой, должна предоставить в уполномоченный орган заявку с перечнем закрытых групп, в которых есть противоправный контент. "После положительного решения регулятора кибердружина может обратиться к администрации социальной сети для получения доступа к контенту за определенный период", - добавила Сутормина.

Как рассказал член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Олег Быков, законопроект прошел все стадии обсуждения во фракции и готов к внесению в нижнюю палату парламента. "Прежде чем это сделать, мы хотим обсудить данный документ с гражданским обществом. Я думаю, что мы сделаем это в начале следующего года", - сказал депутат.

В свою очередь Сутормина предложила пригласить на обсуждение законопроекта представителей социальных сетей и интернет-компании.