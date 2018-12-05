Саперы обезвредили мину времен ВОВ, обнаруженную у санатория в Анапе

СОЧИ, 5 декабря. /ТАСС/. Специалисты по обезвреживанию взрывных устройств ликвидировали якорную мину времен Великой Отечественной войны, обнаруженную в акватории Анапы в районе детского санатория. Об этом сообщили в пресс-службе администрации курортного города.

Мину обнаружили дайверы в морской акватории Анапы в районе детского санатория "Бимлюк", после чего сообщили о ней в правоохранительные органы.

"Сегодня специалисты по обезвреживанию Черноморской военно-морской базы из Новороссийска выехали к месту и ликвидировали мину. Территория от пансионата "Кристалл" до санатория "Голубые ели" была оцеплена полицейскими и казаками. Операция по уничтожению боеприпаса прошла успешно", - говорится в сообщении мэрии.