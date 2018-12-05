Пользователи по всему миру сообщают о сбое в работе Facebook

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Сбой в работе социальной сети Facebook наблюдается в среду по всему миру, в том числе и в России. Это следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Сбой в работе соцсети произошел после 16:00 мск. Половина сообщивших о проблемах пользователей (50%) указывают на то, что не могут войти в свои аккаунты, еще 50% пользователей не могут зайти на сайт соцсети.

Чаще всего о сбоях сообщают жители Европы: проблемы испытывают пользователи в Великобритании, Франции, Венгрии, Польше, Хорватии, Германии, Нидерландах, Чехии.

Проблемы в работе Facebook наблюдаются и в России: так, например, при попытке зайти в свой аккаунт в соцсети появляется сообщение "Произошла непредвиденная ошибка. Пожалуйста, попробуйте войти снова". У некоторых пользователей при попытке входа появляется информация о том, что их аккаунт не существует. В России о сбоях на данный момент сообщают жители Москвы и Санкт-Петербурга.