Глава Роскомнадзора выступил за введение возрастных маркировок СМИ 1+ и 3+

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Глава Роскомнадзора Александр Жаров считает важным введение в России возрастных маркировок СМИ 1+ и 3+. Об этом он заявил на заседании попечительского совета Российской академии образования.

"Сейчас мы отслеживаем возрастную маркировку средств массовой информации и, как мы знаем, есть 0+, 6+, 12+, 18+. Сейчас же остро стоит вопрос о маркировки 1+ и 3+, не с точки зрения "запретить", а с точки зрения, что ребенку полезно с точки зрения информационной безопасности и что должно быть рекомендовано для того, чтобы обучаться, не нанося урон своему психологическому здоровью", - сказал Жаров.

Он отметил, что у детей "виртуальный и реальный мир перемешан, а отменить новые способы обучения невозможно".