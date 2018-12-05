Оправданные по делу о растрате сотрудники Роскомнадзора смогут продолжить работу

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Прекращение уголовного дела против сотрудников Роскомнадзора означает, что они могут вернуться к исполнению служебных обязанностей, сказал журналистам в среду глава ведомства Александр Жаров.

Ранее в среду источник, близкий к следствию, сообщил ТАСС, что Следственный комитет прекратил за отсутствием состава преступления уголовное дело в отношении пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского, начальника правового управления ведомства Бориса Едидина и советника гендиректора ФГУП "Главный радиочастотный центр" Александра Весельчакова, обвиняемых в растрате в ведомстве более 58 млн рублей.

"Поскольку уголовное дело прекращено, они выйдут на работу, а дальше сами будут решать, что им делать", - сказал глава Роскомнадзора.

"Безусловно, рад, что мои коллеги оправданы", - добавил Жаров.