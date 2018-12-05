Трамп надеется на невероятные результаты от усиления контроля в КНР за опиодом фентанилом

ТАСС, 5 декабря. Президент США Дональд Трамп считает, что решение китайских властей усилить контроль за распространением опиоидного препарата фентанил поможет радикально изменить ситуацию с этим анальгетиком, от передозировки которого в США ежегодно умирают тысячи людей. Об этом американский лидер написал в среду в Twitter.

"Одним из самых приятных итогов моей встречи с Си Цзиньпином стало его обещание ввести ответственность за продажу смертельного фентанила, который поступает в США. Теперь он будет считаться "контролируемым веществом". Это может радикально изменить ситуацию с этим препаратом, который считается самым ужасным, опасным, вызывающим привыкание и смертельным из всех", - написал президент.

Как отметил президент, в прошлом году на территории США от передозировки фентанила умерли более 77 тыс. человек. "Если Китай ужесточит контроль за этим "наркотиком ужаса" и введет смертную казнь для распространителей и продавцов, это даст невероятные результаты!" - указал Трамп.

2 декабря Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи на полях саммита G20 в Аргентине договорились предпринять шаги, нацеленные на заключение торгового соглашения за 90 дней. По словам Белого дома, китайский лидер также согласился признать опиоидный анальгетик фентанил веществом, оборот которого нужно контролировать.

Фентанил является сильным опиоидным синтетическим анальгетиком и применяется в медицине в качестве обезболивающего. Препарат вызывает сильную зависимость, которая зачастую приводит к передозировке, а потом и к летальному исходу.