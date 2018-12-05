В РВИО заявили, что конкурс "Великие имена России" объединил жителей страны

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Проведение конкурса "Великие имена России" по присвоению аэропортам дополнительных имен выдающихся соотечественников позволило сплотить россиян на волне интереса к собственной истории, сказал ТАСС исполнительный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Александр Барков.

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"Конкурс "Великие имена России" выявил высокую отзывчивость общества к обсуждениям подобного рода. Имена выдающихся соотечественников стали предметом горячих дискуссий во многих регионах страны. Эти споры объединяют людей, дают интересную тему разговора, представляют возможность проявить эрудицию, порассуждать "о судьбах Родины", побуждают к изучению истории Отечества. "Великие имена России" консолидируют нас вокруг осознания величия государства, в истории которого настолько много достойных имен, что не хватит ни аэропортов, ни вокзалов, ни полустанков", - сказал он.

Вместе с тем, Барков отметил, что, выбирая имена для того или иного аэропорта, в основном обсуждались имена деятелей XIX-XX веков, что может свидетельствовать о недостатке знаний о более ранних исторических периодах, и призвал активизировать работу в этом направлении.

"Большая часть победивших имен - из истории XIX-XX вв. Есть и более ранние периоды, но они были представлены гораздо меньше. Это говорит о том, что исторический фундамент, на котором стоит наш сегодняшний день, недостаточно глубокий. Для того, чтобы строить будущее, надо этот фундамент усиливать. Необходимо активизировать просветительскую работу, уделять больше внимания более древним периодам истории. Там множество великих людей и громких побед, которыми мы можем по праву гордиться", - подчеркнул исполнительный директор РВИО.

Он добавил, что Российское военно-историческое общество готово оказать консультативную помощь всем аэропортам при организации тематического оформления интерьеров, медиа- проектов и выставок, посвященным тем, чьим именем они названы.

Вторые имена аэропортов

Имена для 47 аэропортов России выбирали с 11 октября по 30 ноября, отдать свой голос можно было на сайте Великиеимена.рф, а также в социальных сетях, по телефону или заполнив анкету у волонтеров. В проекте приняли участие более 5,5 млн человек, в большинстве регионов победителями признаны имена, набравшие простое большинство голосов.

Изначально списки имен-претендентов формировали региональные Общественные палаты, к ним были добавлены имена, предложенные жителями в ходе интернет-голосования. Затем ВЦИОМ провел соцопросы жителей охваченных проектом регионов, в результате были выявлены тройки и четверки имен- финалистов. Они вошли в шорт-лист общероссийского голосования, которое проводилось с 12 по 30 ноября.

Согласно результатам голосования, московский аэропорт Шереметьево будет называться в честь поэта Александра Пушкина, а аэропорт Домодедово - в честь ученого Михаила Ломоносова. По имени для столичного аэропорта Внуково и аэропорта города Пензы решение о проведении второго тура или утверждении результатов голосования будет принято через пару дней. Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге также будет ожидать итогов второго этапа голосования.

В честь Петра I будет переименован аэропорт Воронежа, калининградский аэропорт будет назван именем императрицы Елизаветы Петровны, аэропорт Краснодара будет носить имя Екатерины II Великой. В Мурманске аэропорту будет присвоено имя императора Николая II.

Аэропорт в Казани получит имя татарского народного поэта Тукая Габдуллы Мухамедгарифовича. Также именем поэта будет назван аэропорт Уфы - в честь Мустая Карима. Аэропорт Симферополя будет назван именем художника Ивана Айвазовского. В Магадане победу одержало имя артиста Владимира Высоцкого, а имя прославленного певца Дмитрия Хворостовского будет увековечено в названии аэропорта Красноярска.

Омский аэропорт получит имя Героя Советского Союза генерала Дмитрия Карбышева, аэропорт Новосибирска будет именоваться в честь летчика-аса Александра Покрышкина, аэропорт Волгограда будет называться именем летчика Алексея Маресьева.

Победители голосования определились для аэропортов Хабаровска (адмирал Геннадий Невельской), Челябинска (физик Игорь Курчатов), Южно-Сахалинска (писатель Антон Чехов), Якутска (писатель Платон Ойунский), Владивостока (географ Владимир Арсеньев), Екатеринбурга (промышленник Акинфий Демидов), Калуга (ученый Константин Циолковский), Сочи (летчик-космонавт Виталий Севастьянов), Ставрополя (полководец Александр Суворов), Тюмени (ученый Дмитрий Менделеев), Пскова (княгиня Ольга) и Самары (авиаконструктор Сергей Королев).

Вторые туры

Вторые туры конкурса по присвоению российским аэропортам имен выдающихся соотечественников в рамках проекта "Великие имена России" пройдут в нескольких регионах с 10 до 20 декабря. Согласно представленным данным, дополнительные имена для трех аэропортов определятся после второго этапа голосования.

Так, имена адмирала Николая Кузнецова, писателя Федора Абрамова и исследователя Ивана Папанина будут предложены во втором туре голосования для аэропорта Архангельска, в Нижневартовске имя для аэропорта будут выбирать среди кандидатур военного летчика Николая Архангельского, государственного деятеля Александра Филипенко и нефтяника Виктора Муравленко. В Санкт-Петербурге будут выбирать из имен полководца Александра Невского, писателя Федора Достоевского и композитора Дмитрия Шостаковича.