Московский зоопарк будет собирать новогодние подарки для одиноких пенсионеров

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Московский зоопарк примет участие в акции благотворительного фонда "Старость в радость" по сбору новогодних подарков для пожилых людей, живущих в домах-интернатах. Об этом сообщается на сайте департамента культуры Москвы.

"Каждые выходные, с 8 по 23 декабря, в сувенирном магазине на главном входе в зоопарк будет работать пункт приема подарков. С 11:00 до 16:00 волонтеры будут встречать всех тех, кто решит принять участие в акции и подарить одиноким пожилым людям немного искренней заботы и тепла", - говорится в сообщении.

Желающим сделать подарок пенсионерам советуют покупать необязательно дорогие, но полезные вещи. Например, теплый платок, шапку, шерстяные носки, календари и открытки, ночные рубашки, халаты, свежие сладости, пряжу и нитки для вязания. Перед новым годом волонтеры развезут собранные подарки по домам престарелых.