В СПЧ возмущены решением об аресте Льва Пономарева и надеются на его пересмотр

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) возмущен решением суда арестовать на 25 суток правозащитника и директора движения "За права человека" Льва Пономарева и надеется на отмену решения вышестоящей судебной инстанцией. Об этом заявил в среду председатель СПЧ Михаил Федотов, слова которого приводятся на сайте совета.

Ранее в среду Тверской суд Москвы назначил 25 суток административного ареста Пономареву за призыв к участию в несогласованной акции "За наших и ваших детей", которая прошла возле здания ФСБ России на Лубянке 28 октября. Акция проводилась в поддержку фигурантов дела "Нового величия" и дела "Сети". Суд признал Пономарева виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения акции).

"От имени совета выражаю возмущение решением суда отправить 77-летнего правозащитника Льва Пономарева на 25 суток под арест. Мы в совете надеемся на то, что Московский городской суд пересмотрит это необъяснимое решение", - сказал Федотов.

Он отметил, что суд может назначать любое наказание, находящееся в пределах санкции соответствующей статьи КоАП, "но любой здравомыслящий человек понимает, что закон на то и дает очень широкий диапазон в наказаниях, чтобы индивидуализировать его с учетом личности человека, его возраста, состояния здоровья и реальной общественной опасности содеянного".

"В данном случае, убежден, суд мог ограничиться штрафом. Надеюсь, что городской суд поправит решение Тверского суда в самое ближайшее время", - подчеркнул Федотов.