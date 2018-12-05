Главный раввин России поздравил заключенных "Бутырки" с Ханукой

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Главный раввин России Берл Лазар поздравил с Ханукой заключенных СИЗО "Бутырка". "Это мероприятие, традиционно проводимое в Бутырском тюремном замке на протяжении многих лет, - рассказал Берл Лазар в интервью ТАСС. - Сегодня мы отмечали третий день Хануки из восьми зажжением ритуального светильника Меноры и поздравляем всех находящихся здесь лиц иудейского вероисповедания".

Он считает важным посещение верующих в СИЗО. "Во-первых, люди чувствуют себя вместе с общиной, что они небезразличны. Многие из них на воле посещали синагоги и общинные центры, и мы даем возможность, чтобы эта связь не терялась, - заметил Берл Лазар. - И даже здесь они все равно остаются иудеями и обязаны помнить об этом, следовать своим национальным традициям".

"И немаловажна психологическая поддержка. Посещение наставника-раввина очень благотворно сказывается на многих из них. Из своего опыта скажу, что многие, освободившись, говорили: "Вы нас поддержали в том момент, когда у нас уже опускались руки", - рассказал он. По его словам, раввины посещают все СИЗО Москвы минимум раз в неделю, не только в "Бутырке", но и в СИЗО-3 на Пресне, СИЗО-4 в Медведково, и СИЗО-5 ("Водник") действуют синагоги, где проходят занятия и богослужения.

В свою очередь начальник "Бутырки" Сергей Телятников рассказал ТАСС, что в СИЗО регулярно посещают синагогу от 12 до 25 человек. "Когда мы разговариваем с заключенными, выясняем, в том числе, есть ли лица, желающие посещать синагогу, - сказал Телятников. - Исповедующих иудаизм заключенных, возможно, больше, но кто-то в силу ряда причин не хочет говорить об этом. По крайней мере, с нашей стороны мы делаем все, чтобы человек знал, что на территории СИЗО есть такое место, как синагога, и он может выйти, поговорить с раввином, прочитать молитву, услышать напутственные слова".

"У нас на сегодняшний день представлены все три основные конфессии - православные, примерно 70% среди заключенных, 30% исповедующих ислам, и небольшое количество исповедующих иудаизм, - сказал Телятников. - С руководителями каждой конфессии директором ФСИН подписаны соглашения, и у нас определен четкий регламент: православный храм работает каждые понедельник, среду и пятницу и по всем большим православным праздникам, имам проводит пятничную молитву, у иудеев основные дни - четверг и суббота". За СИЗО закреплены трое православных священников, двое имамов и три раввина.

"Те заключенные, кто посещает храм, молельную комнату или синагогу, как правило, ведут себя очень достойно и законопослушно. И сотрудникам легче общаться с ними, доносить до них требования закона на порядок проще, чем до тех, кто не посещает ни храм, ни молельню, ни синагогу", - заметил Телятников. "Мы стараемся, чтобы у заключенного была возможность посещать духовное место, где он может хоть немного побыть наедине с самим собой, подумать о том, что он сделал и как жить дальше", - сказал начальник "Бутырки".