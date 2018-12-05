Журналисты Северного Кавказа смогли получить новые навыки на форуме СМИ в Грозном

ГРОЗНЫЙ, 6 декабря. /ТАСС/. Журналисты, приехавшие в Грозный со всего Северного Кавказа, из многих регионов России и зарубежных стран, смогли не только увидеть гостеприимство Чеченской Республики, принять участие в дискуссиях и услышать мнение экспертов по важным для представителей СМИ темам, но и узнать некоторые секреты профессионального мастерства.

В первый день форума для участников провели сразу несколько медиамастерских, где они могли - кто-то вспомнить, а кто-то впервые познакомиться - с самыми разными навыками, необходимыми журналистам.

О том, как, чему и у кого учились приехавшие на форум СМИ Северного Кавказа и что стало предметом обсуждения сессий и круглых столов первого дня работы - в материале ТАСС.

Специфика документального кино

Как создаются фильмы и целые киностудии смогли узнать все желающие, выбравшие для посещения медиамастерскую "Создание документальных фильмов для международных и российских телеканалов. Специфика и различия современных методов документальной съемки". Проводивший занятие для журналистов начальник киностудии Росгвардии Виктор Болтиков после истории создания киностудии этой Федеральной службы и некоторых созданных на ее базе фильмов подробно рассказал о современных тенденциях в создании документального кино.

"Самое главное то, что сегодня создание документального фильма - это процесс, который подвержен современным массовым влияниям. То есть сегодня, чтобы снять документальный фильм, не нужно иметь большую съемочную группу, нужно иметь конкретный план действий, не очень дорогостоящую аппаратуру, и этого минимального набора достаточно для создания документального фильма. Выбор темы, желание, как это сделать, различные жанры - вариантов много. Это динамичный процесс", - сказал он.

Болтиков отметил, что в течение последнего десятилетия телевизионная документальная журналистика "развивается в ногу со временем".

"Что-то новое появляется - тут же новый жанр, появились какие-то новые спецэффекты - их можно добавить. И мы как киностудия постоянно следим [за этим процессом], и мы в тренде. Мы ходим на выставки как минимум два-три раза в год, держим руку на пульсе", - отметил начальник киностудии Росгвардии.

Говоря же в целом о форуме СМИ Северного Кавказа, Болтиков сообщил, что Росгвардия ежегодно принимает в нем участие. "Участие в этом форуме - это, прежде всего, общение с коллегами. Мы здесь смотрим на что коллеги снимают, какая у них техника <...> Здесь хорошая организация - все легко, понятно как участнику, так и эксперту", - заключил он.

Сохранять объективность в горячих точках

По-настоящему серьезной теме - особенностям работы в горячих точках - была посвящена медиамастерская специального корреспондента информационно-аналитической программы "Постскриптум" Романа Перевезенцева. По его словам, журналист, работающий в местах ведения боевых действий, должен иметь "холодную голову" и быть объективным, а двигать им должно желание вернуться домой.

"Если ты перед собой ставишь задачу вернуться домой, то есть разумность, ты тогда и привезешь хороший материал. У тебя должна быть холодная голова и объективность для того, чтобы правильно оценивать обстановку. Тебя не должны заводить какие-то картинки, ты должен стараться разобраться во всем сам, что бывает очень непросто, но претендующий на объективность журналист должен отличать эти моменты", - рассказал он собравшимся в его медиамастерской.

Перевезенцев также отметил важность для военных журналистов таких качеств, как коммуникабельность и человечность. "Когда тебя во время поездки останавливает очень агрессивно настроенный человек, очень важно с ним договорится, и тут приходит на помощь взаимное уважение, взаимопонимание", - считает специальный корреспондент "Постскриптума".

При этом он отметил, что Кавказ на сегодняшний день перестал быть местом, куда журналисты приезжают рассказывать о конфликтах. "В любом случае мы старались попутно снимать и другую жизнь на Кавказе, чтобы рассказать людям о другом Кавказе, показать его красоту, и разнообразие", - добавил он, вспоминая о своей работе в регионе.

Издания на родном языке

В России более 2 тыс. средств массовой информации, выходящих на национальных языках, и у каждого есть свои проблемы, которые, как выяснилось в ходе интерактивной панельной сессии "Национальная пресса. Проблемы и перспективы", зачастую перекликаются. Без понятной системы государственной поддержки будущего у этнической прессы нет, говорили одни участники дискуссии. Другие утверждали, что есть проблемы в обеспечении кадрами, а третьи сетовали на отсутствие подписчиков.

Как пояснила ТАСС ведущая сессии, президент гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге, по сравнению с остальной частью страны, на Кавказе положение СМИ и вообще национальных языков стабильное.

"На Кавказе дело обстоит еще неплохо и с языками, и с сохранением изданий, а вот во многих регионах их тихо закрывают, и на это уже никто не обращает внимания", - отметила Лянге.

Она добавила, что гильдия готовит предложение по подготовке кадров для национальных изданий коренных малочисленных народов. "У них нет ни кадров, ничего, зато есть большая потребность поднимать СМИ, которые находятся в очень плохом состоянии. Мы попробуем на них программу, дадим им образование и отправим на работу. Мы хотим спасти эти издания, а потом дальше развивать", - отметила она.

Участники дискуссии сошлись во мнении, что для развития изданий необходимо создавать страницы газет, выходящих на национальных языках, в социальных сетях, разрабатывать приложения для мобильных устройств, прививать любовь к языку с детства.

Мастер-класс-для будущих журналистов

Форум СМИ Северного Кавказа вышел не только за пределы основной площадки, но и привлек новую, молодую аудиторию. В рамках форума медиамастерскую для студентов Чеченского государственного университета провела продюсер, журналист и телеведущая Тина Канделаки.

Она призвала молодых журналистов не бояться частичной автоматизации профессии, например, появления программ для написания новостей, и призвала не забывать о так называемом "правиле трех источников" - всегда перепроверять информацию перед представлением ее читателю.

"Дороже человеческой мысли, дороже человеческой идеи нет ничего <…> Вы должны понимать, что чем бы вы не занимались, какую бы информацию вы не нашли, какого бы хайпа вы не хотели, вам обязательно нужно следовать правилу трех источников - вы должны перепроверять информацию. Путь вы не будете первыми, но вы будете достоверными, и эта достоверность на фоне информационного шума и потока будет самой большой ценностью, потому что люди, которым можно доверять, тоже станут самыми ценными", - обратилась она к студентам отделения журналистики ЧГУ.

Отвечая на вопрос аудитории о журналистской этике и морали в целом и на Северном Кавказе в частности, Канделаки отметила, что "Кавказ очень разный, и это не все сегодня понимают, и на тот или иной вопрос есть миллион точек зрения".

"Мне очень приятно, что здесь, в этом университете, так много журналистов, потому что именно кавказские журналисты, молодые журналисты, которые будут расти, которые будут активно развиваться, смогут доносить [различные] точки зрения на многие вопросы", - сказала она.

О форуме

Форум СМИ Северного Кавказа - ежегодное мероприятие, которое собирает журналистов и блогеров, представителей власти, экспертного и делового сообщества, а также пресс- служб для обмена опытом, обсуждения проблем медиаотрасли и презентации наиболее интересных проектов в Кавказском регионе - проходит 5 и 6 декабря в Грозном. В 2017 году форум проводился в Магасе и собрал более 700 участников.

Организатором выступает Межрегиональный центр общественных инициатив (МЦОИ) "Северный Кавказ" при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в СКФО, администрации главы и правительства Чеченской Республики и Фонда президентских грантов.