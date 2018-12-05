Телемедицинские комплексы установлены в пунктах Северного, Тихоокеанского флотов в Арктике

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Комплексы телемедицины Военно-морского флота России, позволяющие медицинским специалистам консультировать врачей первичного звена в режиме он-лайн, размещены и функционируют в пунктах базирования Северного и Тихоокеанского флотов в Арктике. Об этом сообщил в среду начальник медицинской службы Главного командования ВМФ Игорь Мосягин на сессии в рамках VIII Международного форума "Арктика: настоящее и будущее".

"В Военно-морском флоте комплексы телемедицины, позволяющие в режиме онлайн ведущим медицинским специалистам консультировать врачей первичного звена, размещены и функционируют на острове Земля Александры, на острове Котельный архипелага Новосибирские острова, поселке Алакуртти Мурманской области. Также комплексы поставлены на мыс Шмидта и остров Врангеля", - сказал Мосягин

Все надводные корабли 1 ранга и большая часть кораблей 2 ранга ВМФ оснащены системами закрытой видеоконференц-связи, что позволяет в режиме реального времени проконсультировать корабельного врача с территориального центра управления флота. Однако полноценные комплексы, позволяющие использовать все возможности телемедицины, на кораблях пока не установлены.

"Требует изучения возможность применения имеющихся в Вооруженных Силах комплексов телемедицины в корабельных условиях, в условиях качки, повышенной влажности, вибрации, градиентов температур, электромагнитного излучения. Данный вопрос в настоящее время прорабатывается", - сказал Мосягин.