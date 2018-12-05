Год добровольца. Российское волонтерское движение выходит на новый уровень

Беспрецедентный по масштабу Международный форум добровольцев, который завершился в среду в Москве, стал кульминацией Года волонтера в России. Многочисленные мероприятия, которые прошли в этом году, помогли добровольческому движению выйти на новый уровень, за год число россиян, которые участвовали в волонтерских акциях, увеличилось в два раза - с 7 млн до 14 млн человек. В декабре 2017 года президент России Владимир Путин объявил 2018 год Годом добровольца (волонтера). По мнению главы государства, это должно было стать "признанием заслуг [волонтеров] перед людьми, перед самыми простыми гражданами, которым волонтеры оказывают помощь и поддержку", а также оценкой их "колоссального вклада в развитие страны". 5 декабря было объявлено в России национальным Днем волонтера - эта дата совпадает с Международным днем волонтера, который был установлен решением Генассамблеи ООН в 1985 году. Волонтеры - вперед! Как отметил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, ценности добровольчества сейчас разделяет почти 90% населения страны - на треть больше, чем в прошлом году. Возросший интерес к волонтерству подтверждается и значительным ростом запросов в поисковой системе "Яндекс" о возможности присоединиться к добровольческому движению. По данным Кириенко, если за 11 месяцев 2017 года таких запросов было 267 тыс., то за аналогичный период этого года - больше 700 тыс. Импульс получило корпоративное волонтерство, а также добровольческое движение в школах и вузах. Участниками добровольческих проектов сейчас являются более 192 тыс. учеников, более чем 350 университетов имеют в своей структуре волонтерские центры. За год добровольцами были найдены более 11 тыс. потерявшихся, большинство из которых - дети. Волонтеры отремонтировали более 1 тыс. фельдшерско-акушерских пунктов в селах и малых городах. Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов сообщил, что благодаря добровольцам ликвидировано более 11 тыс. свалок. Поддержка государства По мнению Кириенко, ключевое направление госполитики в сфере поддержки добровольческого движения связано с развитием инфраструктуры и условий для работы волонтеров. В частности, им необходимо оборудование, методическая, информационная и образовательная поддержка, считает он.

В настоящий момент действуют 50 ресурсных организаций по поддержке волонтерства в субъектах РФ, в 10 регионах они находятся в стадии формирования. Эти центры предоставляют информационные, ресурсные, консультационные и методические услуги организациям и гражданам. Были внесены важные поправки в законодательство, направленные на стимулирование волонтерства. Вступили в силу закон о добровольчестве, который уравнял понятия "волонтер" и "доброволец", определил статус такой деятельности, были внесены изменения в Налоговый кодекс, освободившие добровольцев от уплаты налогов на доходы, получаемые в рамках волонтерской деятельности. Господдержка не ограничивается инфраструктурой. По линии Фонда президентских грантов в этом году 900 волонтерских проектов получили финансирование на 1,7 млрд рублей (в прошлом году было поддержано более 700 проектов на сумму около 1,5 млрд рублей). Значительные средства были выделены по линии грантового конкурса Росмолодежи и из иных источников. Кириенко подчеркнул, что одна федеральная поддержка не может обеспечить все потребности добровольцев. Он призвал губернаторов создавать свои региональные грантовые фонды для поддержки волонтерских инициатив. В этом году в регионах был проведен конкурс лучших региональных практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел". Заявки на него подали 58 субъектов, по результатам оценки экспертной комиссии 26 регионов получили субсидию из федерального бюджета на сумму 200 млн рублей. Конкурс будет проводиться каждый год до 2024 года включительно, причем с 2019 года общая сумма субсидий из федерального бюджета будет увеличена с 200 млн до 250 млн рублей. Обучение Кроме ресурсных центров общей направленности в 2018 году начала формироваться сеть тематических организаций. Так, в 20 регионах страны работают ресурсные центры "серебряного" волонтерства, популяризирующие добровольчество среди людей старше 55 лет. Появились региональные центры поддержки добровольчества в области культуры безопасности и ликвидации стихийных бедствий.

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Развивается информационная система "Добровольцы России" (добровольцыроссии.рф), в декабре 2017 года в ней было зарегистрировано 3,5 тыс. человек, сегодня портал объединяет более 460 тыс. волонтеров. Для подготовки волонтеров на портале были запущены различные онлайн-курсы, которые уже прошли более 24 тыс. человек. Помимо этого, обучающие программы были организованы в рамках окружных форумов добровольчества и федеральных молодежных форумов "Территория смыслов", "Таврида", "Машук", "Бирюса" и других. На "Тавриде" впервые прошла профильная смена для волонтеров в сфере культуры, по результатам которой было сформировано неформальное всероссийское объединение "Волонтеры культуры". Для поддержки и распространения лучших практик в России была внедрена программа акселерации проектов. Акселерация предусматривает комплексную поддержку какой-либо инициативы специалистами в различных сферах и предусматривает тренинги, дистанционные курсы, помощь со стороны менторов. 80 инициатив из 45 регионов страны стали участниками уникального годового курса акселерации. Мы можем все В рамках Года добровольца было проведено более 100 крупных мероприятий и акций. Больше всего волонтеров было привлечено к организации акции "Бессмертный полк" и к проведению чемпионата мира по футболу. Более 160 тыс. человек участвовали в организации торжественных и памятных событий 9 мая, и более 35 тыс. добровольцев помогали в проведении мундиаля. Российский опыт подготовки волонтеров стал показательным для иностранных коллег и будет использован во время организации соревнований в Катаре, а также Олимпийских игр в Пекине. Самыми массовыми волонтерскими мероприятиями стали Большой летний фестиваль добровольцев и Международный форум добровольцев. В начале лета в Москве собрались 12 тыс. волонтеров, помимо участия в образовательной и культурной программах, они работали в хосписах и приютах для животных, убирали берега рек от мусора, проводили арт-терапевтические и развлекательные мероприятия для детей в больницах и интернатах. В течение года прошел ряд всероссийских волонтерских акций, в том числе "Георгиевская ленточка" и "Добрые уроки", 103 тыс. школьников летом приняли участие во всероссийском конкурсе "Добро не уходит на каникулы". В 12 национальных парках и заповедниках был проведен всероссийский эковолонтерский лагерь "Экодемия": 1,5 тыс. добровольцев помогали в благоустройстве особо охраняемых территорий, организации новых экологических троп, уходе за растениями и животными. Истории неравнодушных и волонтеры без границ Одним из наиболее масштабных проектов стал документальный фильм "Я волонтер. Истории неравнодушных", 5 декабря картина была показано на более чем 2,5 тыс. площадках - в кинотеатрах, домах культуры и клубах добровольцев. Картина состоит из 15 историй, рассказывающих о различных направлениях волонтерской деятельности. Кроме кинофильма продолжительностью около полутора часов, создана сокращенная версия для телеканалов.

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