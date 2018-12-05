СМИ: первый в мире плавучий супермаркет открылся в ОАЭ

ТАСС, 5 декабря. Первый в мире плавучий супермаркет открылся в районе Джумейра на побережье Дубая (ОАЭ). Как пишет издание Arabian Business, предприниматель Маджид аль-Футтайм придумал магазин под брендом Carrefour Bites and More на плоту Aqua Pod, готовый обслужить всех желающих туристов и жителей эмиратов.

В течение шести дней в неделю с 10:00 до 18:00 он будет принимать заказы и доставлять покупки на яхты и на избранные пляжи. Владельцы небольших и мобильных плавсредств могут самостоятельно добираться до "магазина на плоту" и приобретать все необходимое через окошко плавучего супермаркета.

Клиенты могут выбирать из списка в 300 товаров - от холодных и горячих закусок, мороженого, прохладительных напитков до фармацевтической продукции, а также крем от загара и темные очки. Заказы принимаются по телефону и доставляются на скоростном катере.

Платформа Aqua Pod передвигается за счет двигателя, работающего на аккумуляторных батареях, чтобы минимизировать ущерб для окружающей среды. Кроме того, платформа оснащена инновационной системой, которая собирает найденный в море мусор.

Идея была почерпнута из известных многим фургончиков с едой, пользующихся большим спросом в туристических зонах. В начале этого года все началось с кафе на плоту, которое предлагало клиентам широкий выбор различных гамбургеров.

Эмират Дубай известен своим многообразием эксклюзивных предложений нестандартно провести время. Так, в одном из ресторанов все желающие могут очутиться в гигантском аквариуме и позавтракать в компании представителей подводного мира, в другом - отобедать за столом, подвешенном на высоте 50 м над землей. Поужинать гости Дубая могут, почувствовав себя героями из рассказов "1001 ночи": для этого им предлагают отправиться на верблюдах в глубь настоящих пустынь, где у них есть возможность попробовать исконно арабские блюда, приготовленные по древним рецептам.