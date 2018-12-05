Власти Псковской области помогут малоимущим купить оборудование для просмотра цифрового ТВ

ПСКОВ, 5 декабря. /ТАСС/. Администрация Псковской области в связи с отключением аналогового ТВ летом 2019 года поможет социально-незащищенным и малоимущим жителям региона приобрести комплекты оборудования для просмотра программ цифрового телевидения. Об этом сообщил в среду в эфире телеканала "Россия-24" губернатор региона Михаил Ведерников.

"Поддержка обязательно будет, мы внесем соответствующие изменения в проект регионального бюджета, но данная поддержка будет носить заявительный характер. Нужно будет обратиться в комитет социальной защиты, написать заявление", - сказал Ведерников.

Он также добавил, что конкретный механизм предоставления финансовой поддержки будет выработан в ближайшее время. "Мы пока прорабатываем, как это лучше сделать, потому что есть два варианта: либо мы полностью будем компенсировать, либо какую-то часть. Пока обсуждаем 70%, а 30% будут платить [граждане]. Обязательно, в том числе и с данными категориями граждан, обсудим, какая мера поддержки будет приемлема", - пояснил губернатор.

С 2019 года по всей России начнется поэтапное отключение аналогового телевещания, на смену которому придет цифровое телевидение. Для приема цифрового телесигнала требуется современный телевизор с антенной или комплект из специальной приставки и антенны. По данным Минкомсвязи РФ, число телевизоров, которые могут принимать цифровой сигнал, составляет более 70 млн на 52 млн семей. Средняя стоимость цифровой приставки - порядка 700-800 рублей.

Мультиплекс - это комплект каналов цифрового телерадиовещания, которые передаются на одной частоте. В первый мультиплекс входят десять общероссийских обязательных общедоступных телеканалов: Первый канал, "Россия-1", "Матч- ТВ", НТВ, Пятый канал, "Россия-К", "Россия-24", "Карусель", ОТР, "ТВ Центр". Второй мультиплекс включает в себя каналы "Рен-ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", ТВ-3, "Пятница!", "Звезда", "Мир", ТНТ, "Муз-ТВ".