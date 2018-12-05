Поминальная служба по Джорджу Бушу - старшему прошла в Кафедральном соборе Вашингтона

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. Поминальная служба по скончавшемуся на 95-году жизни 41-му президенту США Джорджу Бушу - старшему прошла в Кафедральном соборе Вашингтона. На ней присутствовали американский лидер Дональд Трамп с первой леди Меланьей, а также четверо бывших президентов США с супругами, видные политические деятели и представители иностранных государств.

Утром гроб с телом Буша - старшего под звуки залпов пушек вынесли из комплекса Капитолия, где тот был установлен в центральном зале - Ротонде - здания Конгресса США. В течение последних двух дней все желающие могли здесь попрощаться с бывшим президентом.

Затем в 10 утра по местному времени (18:00 мск) катафалк с гробом выехал по улицам Вашингтона в сторону Кафедрального собора, где в 11:00 (19:00 мск) началась поминальная служба. Кортеж проехал в том числе и перед резиденцией президента США - Белым домом.

На службе в Кафедральном соборе присутствовали сразу пять президентов США, включая действующего главу государства Дональда Трампа. В первом ряду друг рядом с другом сидели Трамп с первой леди Меланьей, слева от них - Барак и Мишель Обама, затем Билл и Хиллари Клинтон и, наконец, Джимми Картер с супругой Розалин. Сыновья Джорджа Буша - старшего - 43-й президент США Джордж Буш - младший с супругой Лорой и бывший губернатор Флориды Джеб Буш с женой Барбарой, а также другие члены семьи Бушей - сидели отдельно.

Речи произнесли президентский биограф Джон Мичэм, бывший премьер-министр Канады Брайан Малруни, бывший американский сенатор Аллан Симпсон, а также Джордж Буш - младший.

Похороны в Техасе

Буш - старший будет похоронен на территории президентской библиотеки его имени при Техасском сельскохозяйственном и машиностроительном университете в городе Колледж-Стейшен (штат Техас). Там же покоится прах его супруги и умершей в 1953 году в возрасте трех лет дочери Робин. Бывшая первая леди США ушла из жизни в апреле этого года в возрасте 92 лет.

Как отмечается в заявлении, опубликованном на сайте учебного заведения, его студенты и преподаватели смогут наблюдать за траурной процессией, но сама церемония захоронения будет закрытой. Как ожидается, она начнется около 16:00 по местному времени (около 01:00 пятницы по мск).

Буш - старший оказывал поддержку Техасскому сельскохозяйственному и машиностроительному университету и не раз его посещал.

Смерть политика

Буш - старший скончался 30 ноября на 95-м году жизни. В его президентство между США и Россией были подписаны два договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-I и СНВ-II).

Политик оставил после себя пять детей, среди которых экс-президент США Джордж Буш - младший и бывший губернатор Флориды Джеб Буш, 17 внуков, восемь правнуков. В последние годы экс-глава государства страдал болезнью Паркинсона, был вынужден передвигаться в инвалидном кресле.